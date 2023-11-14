Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»

Журналист Карпов: Дзюба подрался с Пиняевым после матча РПЛ со «Спартаком»

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались между собой после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

Инсайдер Карпов рассказал, что о конфликте узнал генеральный директор клуба Владимир Леонченко. Он поговорил с главным тренером команды Михаилом Галактионовым, предъявив ему претензии из-за того, что он не контролирует атмосферу в раздевалке из-за Дзюбы, а также упрекнул его в том, что он ставит Артема в состав. Сообщается, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был исчерпан в тот же день.

Матч «Локомотив» — «Спартак» прошел 5 ноября и завершился результативной ничьей со счетом 1:1.

Ранее тренер Борис Игнатьев заявил, что «Локомотив» должен был обыграть «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий