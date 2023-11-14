Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»

Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались между собой после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

Инсайдер Карпов рассказал, что о конфликте узнал генеральный директор клуба Владимир Леонченко. Он поговорил с главным тренером команды Михаилом Галактионовым, предъявив ему претензии из-за того, что он не контролирует атмосферу в раздевалке из-за Дзюбы, а также упрекнул его в том, что он ставит Артема в состав. Сообщается, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был исчерпан в тот же день.

Матч «Локомотив» — «Спартак» прошел 5 ноября и завершился результативной ничьей со счетом 1:1.

Ранее тренер Борис Игнатьев заявил, что «Локомотив» должен был обыграть «Спартак».