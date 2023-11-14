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«Я офигевал от цен»: хоккеист Капризов рассказал, за сколько снимал квартиру в Москве

Хоккеист Капризов рассказал, что снимал квартиру в Москве за 150 тысяч рублей

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David Berding/USA TODAY Sports

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига» рассказал о своем переезде из Уфы в Москву в 2017 году.

«Я снял квартиру сразу на Ходынке, возле старой арены ЦСКА. От цен я офигевал. Сколько стоило снять квартиру? Я снимал за 150 тысяч. Причем она была как студия, она была прикольная. В Уфе я снимал за 35 тысяч, а квартира была в два раза больше», — рассказал Капризов.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 10 результативных передач. Ранее Капризов защищал цвета московского ЦСКА, уфимского «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга», воспитанником которого он является. На драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером. В 2018 году в составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом. В финале турнира против команды Германии Кирилл забросил победную шайбу в овертайме. В 2017 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Капризов выбрал между победой на Олимпиаде и Кубком Стэнли.

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