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Переехавший в Испанию экс-футболист Березуцкий назвал свою единственную мечту

Экс-футболист ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что мечтает о мире во всем мире

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший центральный защитник московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube заявил, что мечтает о мире во всем мире.

«Я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно. И человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны. Какой-то мечты, кроме этой, наверное, нет», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий начинал свою игровую карьеру в «Торпедо-ЗИЛ». С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

С 2003 по 2016 год он выступал за национальную команду России. За 105 матчей в футболке сборной России он забил пять мячей. На прошедшем в Австрии и Швейцарии Евро-2008 года он в составе российской сборной выиграл бронзовые медали. Тогда россияне одержали победу в четвертьфинале над сборной Нидерландов, но проиграли испанцам в полуфинале турнира.

После окончания профессиональной карьеры он работал тренером в голландском «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Ранее Березуцкий заявил, что не поедет работать в Россию.

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Футбол. Чемпионат России
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