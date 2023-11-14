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Экс-ведущая «Матч ТВ» отреагировала на чествование Овечкиным американских военных

Экс-ведущая «КХЛ ТВ» Миронова отреагировала на чествование Овечкиным военных США

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Geoff Burke/Reuters

Экс-ведущая «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарья Миронова, живущая сейчас в США, отреагировала в своих соцсетях на чествование форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкиным военных США.

«Что скажут депутаты? Посмеют ли?!» — написала Миронова.

Четыре солдата армии США провели символическое вбрасывание, после чего Овечкин обменялся рукопожатием с одним из них.

Матч «Айлендерс» — «Вашингтон» завершился со счетом 1:4. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

Ранее Овечкин похвалил молодежь «Вашингтона».

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