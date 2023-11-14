Названа причина поражения Рублева над Медведевым на Итоговом турнире ATP

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что Андрею Рублеву не удалось выровнять игру против Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает «Спорт-Экспресс».

«Даниил сегодня сделал ранние брейки в обоих сетах и дальше уже удерживал инициативу в своих руках. Андрею так и не удалось выровнять игру», — сказал Селиваненко.

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

Ранее Медведев повторил достижение Новака Джоковича.