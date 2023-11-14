Медведев повторил достижение Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев стал вторым теннисистом в истории, которому удалось одолеть Андрея Рублева три раза за календарный год.

Медведев повторил достижение серба Новака Джоковича, который одержал над Рублевым три победы за год на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это достижение покорилось Джоковичу также в 2023 году.

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

В рейтинге ATP лидировать продолжает серб Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Андрей Рублев идет на пятой позиции (4 805 очков).

Ранее Медведев повторил рекорд Евгения Кафельникова.