Экс-теннисистка Дмитриева заявила, что Рублев страдал в матче с Медведевым

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева заявила, что в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) зрители наблюдали за мучениями Андрея Рублева, который играл против Даниила Медведева, передает «Спорт-Экспресс».

«Во втором сете, мы наблюдали страдания бедного Андрея. Он так расстроился, что у него ничего не получилось в первом сете, что во втором он перестал бороться», — сказала Дмитриева.

Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

Ранее Медведев повторил рекорд Евгения Кафельникова.