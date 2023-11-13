Аршавин о Медиалиге: даже за миллион не пойду, вы меня бесите

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин признался, что не хочет иметь отношение к Медиалиге. Об этом он заявил журналисту Севастиану Терлецкому в видео на его Telegram-канале.

«Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол. Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось. Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу», — сказал Аршавин.

Помимо «Зенита» Аршавин известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Кайрат» из Казахстана, где он и завершил профессиональную карьеру.

Стоит отметить, что в сезоне 2022/23 клубы из Медиалиги впервые приняли участие в розыгрыше Кубка России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренировал экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

В текущем розыгрыше Кубка России принимали участие «Родина Медиа», 2DROTS и «Амкал». Они уже покинули турнир.

Ранее игрок «Амкала» Сибскана жестко ответил футболисту РПЛ о «грязи» в Медиалиге.