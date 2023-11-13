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Макгрегор о допинге Нурмагомедова: Абдулманап перевернулся в гробу

Макгрегор заявил, что не удивился проваленному допинг-тесту Нурмагомедова

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John Locher/AP

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своих социальных сетях отреагировал на новость о том, что Усман Нурмагомедов отстранен от выступлений на шесть месяцев из-за употребления допинга.

«Ни капли не удивился, когда узнал, что у члена команды Хабиба Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда. Стероиды — это харам! Позор Аллаха висит над кланом Нурмагомедовых. Мошенники! Абдулманап перевернулся в гробу», — написал Макгрегор.

11 ноября Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя с Примусом аннулирован. Издание BJPenn сообщает, что Нурмагомедова лишат титула, а его соперник, соответственно, выйдет в финал Гран-при.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Усман Нурмагомедов сделал заявление на фоне скандала с допингом.

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