Моуриньо и Сарри назвали друг друга «занозой в заднице»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри раскрыл детали разговора с наставником «Ромы» Жозе Моуриньо перед очным матчем в Серии А. Его слова передает La Gazzetta dello Sport.

«Перед матчем мы с Моуринью пересеклись. Я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Вообще-то ты тоже». Но в глубине души мы любим друг друга.

Мне нравится Моуринью как личность, но как персонаж — чуть меньше», — сказал Сарри.

12 ноября «Лацио» и «Рома» сыграли друг с другом вничью со счетом 0:0. После 12 матчей чемпионата Италии «Рома», набрав 18 очков, делит седьмое место с «Болоньей». Подопечные Маурицио Сарри, набрав 17 очков, делят девятое место с «Монцей». Лидером чемпионата является «Интер», который имеет в своем активе 31 очко. На два меньше у идущего вторым «Ювентуса».

В следующем туре «Лацио» сыграет с «Салернитаной», а «Рома» — с «Удинезе». Матчи пройдут 25 и 26 ноября соответственно после окончания матчей национальных сборных.

Ранее Черчесов объяснил, почему появился на матче РПЛ в шарфах «Спартака» и «Локомотива».