Российская фигуристка призвала поддержать Валиеву

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани. Ее слова передает РИА Новости.

«Каждый был уверен, что Камила будет в призерах. К сожалению, переходный возраст никого не обходил стороной, и наших юных фигуристок это тоже ждет. Камила — молодец, ее надо поддержать, несмотря на все трудности, она продолжает тренироваться и выступать. Она не боится делать вызов не кому-то, а самой себе — что она и с этим справится. Не нужно делать из этого трагедию, Камилу надо поддержать», — сказала Гербольдт.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла. Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54).

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее Вайцеховская заявила, что Валиеву жестко опустили на землю.