Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь российского бойца ММА попала в больницу из-за алкоголя

Дочь бойца ММА Дацика госпитализировали с алкогольным отравлением

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Дочь известного боксера Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве с сильным отравлением. Причиной стало сильное злоупотребление алкоголем. Об этом сообщает mk.ru.

Как утверждает издание, пьяную 16-летнюю девушку заметили вечером 12 ноября на станции метро «Технопарк». Поскольку она была в неадекватном состоянии, ее решили доставить в больницу. Там ей поставили диагноз — сильное токсикологическое отравление.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Обсуждается подготовка второй встречи Дацика с Александром Емельяненко. В сентябре 2022 Дацик одолел своего оппонента в поединке по правилам бокса нокаутом в первом раунде.

15 cентября Дацик cообщил, что находитcя в зоне CВО. Супруга бойца Виктория не исключила, что Вячеслав заключит контракт c Вооруженными силами Российской Федерации.

Ранее Дацик заявил, что ему не нужен реванш с Емельяненко.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий