Дочь российского бойца ММА попала в больницу из-за алкоголя

Дочь известного боксера Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве с сильным отравлением. Причиной стало сильное злоупотребление алкоголем. Об этом сообщает mk.ru.

Как утверждает издание, пьяную 16-летнюю девушку заметили вечером 12 ноября на станции метро «Технопарк». Поскольку она была в неадекватном состоянии, ее решили доставить в больницу. Там ей поставили диагноз — сильное токсикологическое отравление.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Обсуждается подготовка второй встречи Дацика с Александром Емельяненко. В сентябре 2022 Дацик одолел своего оппонента в поединке по правилам бокса нокаутом в первом раунде.

15 cентября Дацик cообщил, что находитcя в зоне CВО. Супруга бойца Виктория не исключила, что Вячеслав заключит контракт c Вооруженными силами Российской Федерации.

Ранее Дацик заявил, что ему не нужен реванш с Емельяненко.