Назван лучший тренер первого круга РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что считает наставника «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.

«Если сравнивать возможности «Зенита» и «Краснодара», то они будут в пользу «Зенита». Если бы «Зенит» лидировал с разрывом в два очка, то я бы все равно сказал, что лучший тренер первого круга — Ивич»,— сказал Гаджиев.

Игра «Зенит» — «Краснодар», которая состоялась 11 ноября, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игры в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее «Краснодар» продлил безвыигрышную серию над «Зенитом» до 5,5 лет.