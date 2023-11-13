Всемирная боксерская ассоциация (WBA) может снять ограничения на проведение поединков в России. Об этом в интервью »Чемпионату» рассказал директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

«В следующем году мы планируем как минимум два, возможно, и три больших турнира. Первый пройдет в феврале. Очень многое будет зависеть от переговоров с WBA. Возможно, в следующем году по WBA в РФ могут состояться большие бои», — сказал Титов.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

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