Гвардиола высказался о том, что Почеттино не пожал ему руку после матча АПЛ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что наставник «Челси» Маурисио Почеттино не пожал ему руку после очного поединка команд, который прошел в рамках Английской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в своих соцсетях передает журналист Саймон Байковски.

«Нет проблем. Это не проблема. Я не хочу говорить ни слова. Все в порядке. Эмоции иногда случаются и со мной», — сказал Гвардиола.

Встреча завершилась со счетом 4:4.

На 25-й минуте Эрлинг Холанд вывел «Манчестер Сити» вперед ударом с пенальти. Почти сразу Тьяго Силва восстановил равновесие, а Рахим Стерлинг вывел «синих» вперед. В компенсированное к первому тайму время Мануэль Аканджи сравнял счет. На 47-й минуте Холанд сделал счет 3:2 в пользу «горожан». Николас Джексон на 67-й минуте забил третий мяч в ворота «Сити». На 86-й минуте Родриго Эрнандес вновь заставил «Челси» отыгрываться, но перед финальным свистком Коул Палмер установил окончательный результат.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 28 баллов. На второй строчке идет «Ливерпуль», имея в активе 27 очков. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», заработав 27 очков.

Ранее «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги.