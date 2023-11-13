Названа одна из вероятных причин провала Валиевой на Гран-при

Серебряный призер Олимпийских игр в команде, призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт выразил радость от того, что фигуристка Камила Валиева выступила на Гран-при, и отметил, что разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) отвлекают спортсменку. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Что касается суда, то это отвлекает ее от тренировочного процесса, приходится тратить эмоциональные силы. Насколько сильно процесс повлиял на ее выступление, я судить не могу. Возможно, за полтора года она научилась от этого абстрагироваться», — заявил Энберт.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

В произвольной программе фигуристка получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Также судьи обнулили одну из двух секвенций из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее стало известно, почему Валиева не сможет опротестовать судейство в Казани.