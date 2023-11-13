«Не хватает российских пар»: чемпионы мира высказались о международном уровне

Фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в спортивных парах вместе с Александром Галлямовым, после победы на четвертом этапе Гран-при России в Казани, призналась, что ей не всегда хватает времени следить за выступлениями пар на международной арене, однако она всегда узнает результаты. Также пара поделилась размышлениями, остался ли уровень спортивных дуэтов на мировой арене таким же без россиян. Их слова передает «Газета.Ru».

«Видно же по баллам», — заявил Галлямов.

«На самом деле, сравнивать баллы тоже неправильно, на каждом старте они отличаются. Конечно, не хватает российских пар, но появляются свои фавориты, тоже интересно», — добавила Мишина.

Также фигуристы высказались о том, что набрали в Казани баллы, которые выше установленного ими же мирового рекорда — 158,25 (рекорд — 157,46). Мишина отметила, что они не обратили на это внимания.

«Мы не знаем, сколько баллов набрали. За произвольную видел, но уже забыл. Не обращаем внимания. Мы можем быть только довольны или не довольны прокатом. Сегодня довольны. Никуда без мелочей, но в целом вариант рабочий», — заявил фигурист.

Общая сумма за два проката у фигуристов составила 236,86 балла.

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