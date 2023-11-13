Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Не хватает российских пар»: чемпионы мира высказались о международном уровне

Фигуристы Мишина и Галлямов не обратили внимания, что побили мировой рекорд

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в спортивных парах вместе с Александром Галлямовым, после победы на четвертом этапе Гран-при России в Казани, призналась, что ей не всегда хватает времени следить за выступлениями пар на международной арене, однако она всегда узнает результаты. Также пара поделилась размышлениями, остался ли уровень спортивных дуэтов на мировой арене таким же без россиян. Их слова передает «Газета.Ru».

«Видно же по баллам», — заявил Галлямов.

«На самом деле, сравнивать баллы тоже неправильно, на каждом старте они отличаются. Конечно, не хватает российских пар, но появляются свои фавориты, тоже интересно», — добавила Мишина.

Также фигуристы высказались о том, что набрали в Казани баллы, которые выше установленного ими же мирового рекорда — 158,25 (рекорд — 157,46). Мишина отметила, что они не обратили на это внимания.

«Мы не знаем, сколько баллов набрали. За произвольную видел, но уже забыл. Не обращаем внимания. Мы можем быть только довольны или не довольны прокатом. Сегодня довольны. Никуда без мелочей, но в целом вариант рабочий», — заявил фигурист.

Общая сумма за два проката у фигуристов составила 236,86 балла.

Ранее чемпион мира рассказал о том, как выполнил опасный элемент с Загитовой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий