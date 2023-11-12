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Форвард «Динамо»: после каждой игры мы становимся сильнее

Хоккеист «Динамо» Джиошвили: команда становится сильнее после каждый игры

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Хоккеист московского «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что команда становится сильнее после каждой игры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Legalbet.

«Следим ли мы за конкурентами? В таблицу не заглядываем. Стараемся играть от матча к матчу. Регулярный чемпионат — это подготовка к плей-офф. После каждый игры делаем выводы, прибавляем и становимся сильнее», — сказал Джиошвили.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает первое место, набрав 44 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак», имея в активе 43 балла. Замыкает тройку сильнейших ярославский «Локомотив», который заработал 38 очков.

В прошлом матче «Динамо» обыграло на выезде одноклубников из Минска. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Никита Гусев и Бреннан Менелл. За минскую команду шайбу забросил Владислав Кодола.

В следующем матче «Динамо» сыграет со «Спартаком».

Ранее «Авангард» одержал пятую победу подряд в КХЛ.

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