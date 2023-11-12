Российские самбисты завоевали семь медалей в третий день чемпионата мира

Российские самбисты в третий день чемпионата мира завоевали семь медалей.

Антон Коновалов завоевал золото в весовой категории до 98 кг (спортивное самбо), Саид Саидов стал чемпионом мира в весовой категории до 88 кг (боевое самбо), Михаил Кашурников выиграл турнир в весовой категории свыше 98 кг (боевое самбо), а Рустам Талдиев стал лучшим в мире в весовой категории до 71 кг (боевое самбо).

Жанара Кусанова завоевала серебро в весовой категории свыше 80 кг (спортивное самбо).

Бронзовые награды достались Егору Сухопаров в весовой категории до 80 кг (спортивное самбо) и Дарье Речкаловой в весовой категории до 80 кг (спортивное самбо).

Чемпионат мира по самбо, партнерами которого стали «Роснефть» и Банк ВТБ, проходил с 10 по 12 ноября в Ереване.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее российские самбисты выиграли шесть золотых медалей во второй день ЧМ-2023.