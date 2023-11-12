Чемпион мира рассказал о том, как выполнил опасный элемент с Загитовой

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, после произвольной программы на этапе Гран-при в Казани рассказал о том, как выполнил поддержку из парного катания с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сложно было с Алиной Загитовой сделать поддержку? Нет. Впервые попробовал с кем-то, кроме Насти. Видно, что Алина в форме, работает над собой: было легко ее поднять. Я поднял ее двумя жимами, потому что Алина все-таки не очень много лет в парном катании. Я понимал, насколько большая ответственность у меня была в руках. Пришлось взять командование в свои руки. К счастью, все круто получилось. Алина смогла бы выступать в парном катании? Алена Косторная смогла же! Значит, и Алина смогла бы», — сказал Галлямов.

Мишина/Галлямов в Татарстане выиграли золото этапа в Казани, набрав за произвольную программу сумму баллов выше мирового рекорда (158,25). Загитова в Казани работала корреспондентом Первого канала.

Ранее Загитова посоветовала одному из фигуристов «пониже прыгать».