Футболисты из Бразилии сыграли больше минут за «Зенит», чем россияне

Легионеры из Бразилии отыграли большее количество минут за петербургский «Зенит» в текущем розыгрыше чемпионата России, чем россияне. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

Бразильские футболисты провели в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 5402 минуты на поле, а россияне — 4725. В клубе с берегов Невы семь представителей Бразилии. В среднем они провели по 771 минуте. 15 россиян провели в среднем на поле по 315 минут.

В статистике Марио Фернандес учтен как россиянин поскольку он играл за сборную России, Клаудиньо — бразильцем.

В прошлом туре «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игры в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

В 16-м туре «Краснодар» сыграет в гостях против екатеринбургского «Урала». Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре примет на «Газпром Арене» «Сочи». Этот матч пройдет 25 ноября и начнется в 15:15 по московскому времени.

Ранее в «Газпроме» остались недовольны ничьей «Зенита» с «Краснодаром».