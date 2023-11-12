Ученица Тутберидзе о медали Гран-при в Казани: жаль, что Валиева не попала на пьедестал

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова рассказала о том, как узнала, что стала призером этапа Гран-при в Казани. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

После исполнения короткой программы фигуристка занимала четвертое место, но по итогам произвольной завоевала бронзовую медаль.

«Я сейчас немножечко в шоке, потому что на сто процентов была уверена, что по итогу стану четвертой. Уже сидела в раздевалке, полностью переоделась, сняла коньки. Тут заходит Алина Горбачева и говорит: «Поздравляю с бронзой». Я вообще ничего не поняла. Алина мне сказала, что Камила Валиева четвертая. После своего проката были ощущения, что полностью удалось показать программу. Так, как хотела. Не получилось сделать четвертной, но всю остальную программу я собралась.

Понятное дело, что я оказалась на пьедестале не за счет того, что я сделала свой максимум, а за счет того, что Камила не показала тот результат, который помог бы ей остаться на первом месте. В этот момент я находилась под впечатлением, сначала никаких эмоций не было. Жалко, что Камила не попала на пьедестал. Мы с ней все время в Казани, на тренировках, вообще все три дня очень хорошо общались», — сказала Садкова.

Садкова в сумме за две программы получила 214,54 балла. Она опередила чемпионку Европы Камилу Валиеву на 0,95 балла, которая лидировала по итогам короткой. Валиева в воскресном прокате допустила падения — с четверного тулупа и хореографической дорожки шагов, а также выполнила две секвенции (последовательность прыжков с двойным акселем). По правилам в произвольной программе разрешена только одна такая последовательность.

Ранее Валиева осталась без медали на этапе Гран-при России в Казани.