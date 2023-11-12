Валиева осталась без медали на этапе Гран-при России в Казани

Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева стала победительницей четвертого этапа Гран-при, который проходит в Казани.

Муравьева набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54).

Камила Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 214,54 балла.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Валиеву назвали великой после короткой программы в Казани.