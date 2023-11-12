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«Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой»

«Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой» в матче Российской премьер-лиги

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ФК «ПАРИ НН»/Александр Чурбанов

Нижегородский «Пари НН» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 0:0. За 90 минут игры команды отметились по одному удару в створ.

В составе «Пари НН» желтую карточку получил Александр Трошечкин. В составе «Балтики» желтые карточки перед собой увидели Максим Кузьмин и Кирилл Маляров.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает восьмое место, набрав 21 очко. «Балтика» располагает на 14 месте, имея в активе 12 баллов.

На первом месте идет «Краснодар», набрав 32 балла. Второе место занимает петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в своем активе 30 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», которым удалось набрать 25 очков.

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет на выезде с «Ростовом». Игра пройдет 26 ноября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Балтика» встретится на своем поле с московским «Спартаком». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» объяснил, почему капитан команды присел на скамейку.

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