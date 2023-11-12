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Стало известно, какие слова перед нокаутом от Аспиналла произнес Павлович

Боец UFC Павлович перед нокаутом от Аспиналла заявил, что может добить его

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Алексей Даничев/РИА Новости

Артем Левин, секундант российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича, заявил о том, что ему не стоило после хорошего попадания в британца Тома Аспиналла по ходу первого раунда поединка за временный пояс чемпиона в тяжелом весе стараться добить оппонента. Его слова приводит Sport24.

«В начале боя у Сергея зашел удар левой с полубока, который сотряс Аспиналла. Мы разговаривали после боя, Серега сказал: «Я почувствовал, что сейчас его добью». После этого момента он пошел за ним — это была ошибка. Надо было идти с горячим сердцем, но с холодной головой», — заявил Левин.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее стало известно, что сказал избивший Сергея Павловича после боя на UFC 295 Том Аспиналл.

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