Овечкин повторил рекорд Федорова

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин по итогам игры регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» повторил достижение Сергея Федорова, который в настоящее время тренирует столичный ЦСКА.

38-летний капитан «Кэпс», оформивший в прошедшей игре дубль, стал четвертым игроком в истории клуба, кому в возрасте 38 лет или старше удалось забросить две шайбы.

До этого подобное удавалось, помимо Овечкина и Федорова, Адаму Оутсу и Майклу Нублу.

Матч завершился победой «Кэпс» со счетом 4:1. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал победу над «Айлендерс».