Перейра нокаутировал Прохазку в главном бою турнира UFC 295

В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 295 в Нью-Йорке за титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра оказался сильнее чеха Иржи Прохазки.

Поединок прошел на арене Мэдисон-сквер-гарден, продлился неполных два раунда и завершился досрочной победой 36-летнего южноамериканца. Первый раунд прошел при обоюдной борьбе, оба бойца большую часть времени провели в стойке. Во втором раунде 31-летний Прохазка пошел в размен, но пропустил левый боковой удар, после чего оказался на настиле. Перейра выпустил серию ударов руками в область головы оппонента, вынудив судью досрочно остановить поединок.

Для Прохазки это поражение стал четвертым профессиональной карьере. Всего 31-летний чешский боец провел 34 поединка, в 29 из которых одержал победу, еще один бой завершился ничейным результатом.

Алекс Перейра одержал девятую победу в 11 боях, его рекорд после этого поединка — 9-2-0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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