Брат Хабиба сделал заявление на фоне скандала с допингом

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов в своих социальных сетях заявил, что запрещенное вещество, из-за которого он получил полугодовую дисквалификацию, попало его в организм вместе с медикаментами, которые он принимал незадолго до боя с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300.

«Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до 6 месяцев вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях», — написал он.

11 ноября Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя с Примусом аннулирован. Издание BJPenn сообщает, что Нурмагомедова лишат титула, а его соперник, соответственно, выйдет в финал Гран-при.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Россиянин выступает в Bellator с 2020 года. Дебютный поединок в профессиональной карьере он провел 26 марта 2017 года в Москве на турнире промоушена Moscow Pankration Federation. Усман одержал первую победу, одолев Имрана Абдиева.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Bellator сделал заявление из-за скандала с допингом Нурмагомедова.