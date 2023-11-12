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«Питтсбург» одолел «Баффало» благодаря голу Малкина

«Питтсбург» обыграл «Баффало» в НХЛ, Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась с результатом 4:0 в пользу «Пингвинз». В этом матче шайбы забросили Евгений Малкин, Дрю О'Коннор и Эрик Карлссон, который оформил дубль.

Российский нападающий «пингвинов» Малкин открыл счет в матче на 20-й минуте первого периода. Для него эта шайба стала восьмой в текущем сезоне. Также на свой счет он записал голевую передачу, вместе с Райлли Смитом он помог отличиться Карлссону, забросившему третью шайбу «Питтсбурга». Всего на счету российского хоккеиста 16 (8+8) очков в 13 матчах.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд. «Баффало» потерпел восьмое поражение в сезоне.

Ранее Малкина отправили в нокдаун.

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