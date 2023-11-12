«Я бы не поехала»: чемпионка Хоркина оценила условия допуска россиян

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила условия Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских атлетов на международные турниры и отметила, что нужно делать соревнования в России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я бы на таких условиях в Париж не поехала. Про других говорить не буду. Я уже говорила ранее, что все то, что нарисуют, вряд ли мы с этим согласимся. Как в воду глядела. Но ждем официальных заявлений от нашей федерации. Иллюзий не питаю уже давно», — заявила Хоркина.

Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой FIG, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске. Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Ирина Винер одной фразой ответила на критерии FIG по допуску россиян.