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Менеджер брата Хабиба объяснил прием допинга

Менеджер Нурмагомедова: мы не знали, что в лекарствах были запрещенные вещества

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usman_nurmagomedov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, заявил, что спортсмен проходил лечение и принимал препараты, в которых было запрещенное вещество, по назначению врача за три месяца до боя с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300. Его слова приводит ТАСС.

«Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества», — заявил Магомедов.

11 ноября Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя с Примусом аннулирован. Издание BJPenn сообщает, что Нурмагомедова лишат титула, а его соперник, соответственно, выйдет в финал Гран-при.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Россиянин выступает в Bellator с 2020 года. Дебютный поединок в профессиональной карьере он провел 26 марта 2017 года в Москве на турнире промоушена Moscow Pankration Federation. Усман одержал первую победу, одолев Имрана Абдиева.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Bellator сделал заявление из-за скандала с допингом брата Хабиба.

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