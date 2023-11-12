ЦСКА обвинили в недоработке из-за упущенной победы над «Факелом»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейский клуб ему понравился по игре в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» (1:1), и отметил, что футбол должен быть непредсказуемым. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Три очка были практически в кармане у ЦСКА. Но вот пропустили этот гол в конце. Причем просто не доработали. Один не побежал, второй не побежал, третий не поборолся, и все. Вот так заканчиваются такие вещи. А так ЦСКА выглядел нормально. По классу он намного выше «Факела», — заявил Пономарев.

Счет в матче на 10-й минуте дальним ударом открыл чилийский полузащитник Виктор Давила. Ответный мяч хозяева поля забили на 93-й минуте благодаря усилиям Сергея Божина, который головой замкнул фланговую подачу в исполнении Хызыра Аппаева.

После этой игры «Факел» набрал 19 очков и закрепился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб по итогам матча набрал 25-е очко и опустился на четвертое место.

В следующем туре команда под руководством Владимира Федотова сыграет на своем поле с московским «Динамо». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» 25 ноября и начнется в 17:30 мск. «Факел» в 16-м туре отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином». Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее тренер заявил, что «Спартаку» уже некуда падать ниже.