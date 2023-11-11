В «Краснодаре» заявили, что шансов против «Зенита» почти не было

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» заявил, что его команда провела отличный первый круг и закономерно лидирует в турнирной таблице.

«Если бы четыре месяца назад у людей спросили, будет ли «Краснодар» на первом месте после 15 туров — многие бы этого не ожидали. Мы проиграли лишь одну игру, и не могу сказать, что в ней мы были хуже соперника. Тогда упустили много шансов. Мы не удовлетворены сегодня собой. Шансов было не так много. За эти 15 туров ни одна команда не была явно сильнее нас», — заявил Ивич.

Игра «Зенит» — «Краснодар» завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игрой в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвалэ игру с «Краснодаром» тяжелой.