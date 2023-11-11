«Краснодар» впервые в истории выиграл первый круг чемпионата России

Футбольный клуб «Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России сезона-2023/24.

По итогам матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» «быки» набрали 32 очка, что на два больше чем у идущего на втором месте клуба с берегов Невы.

На третьем месте в турнирной таблице к этой минуте располагаются самарские «Крылья Советов», которые по дополнительным показателям обходят столичный ЦСКА (у обеих команд по 25 очков).

Игра «Зенит» — «Краснодар» завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игрой в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее на матче «Зенит» — «Краснодар» был установлен рекорд посещаемости.