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«Локомотив» в меньшинстве обыграл «Ахмат»

«Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче 15-го тура РПЛ

В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Локомотив» оказался сильнее грозненского «Ахмата».

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась волевой победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

Счет в матче на 66-й минуте игры открыл Мохамед Конате, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 79-й минуте с передачи Наира Тикнизяна счет сравнял Максим Глушенков, а две минуты спустя Тимур Сулейманов замкнул прострел Ильи Самошникова, принеся таким образом своей команде победу.

После этой победы команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» после 15 туров имеет в активе 12 очков и располагается на 14-й позиции.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют в гостях против самарских «Крыльев Советов». Эта игра пройдет 25 ноября и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Ахмат» в 16-м туре РПЛ сыграет на выезде против «Оренбурга», матч пройдет 26 ноября и стартует в 12:00 мск.

Ранее Михаил Боярский предрек много работы тренерам «Зенита» в игре с «Краснодаром».

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