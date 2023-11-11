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Боярский предрек много работы тренерам «Зенита»

Боярский предрек много работы тренерам «Зенита» в игре с «Краснодаром»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Народный артист России Михаил Боярский в интервью Legalbet заявил, что верит в победу «Зенита» в центральном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

По его словам, команда с берегов Невы набрала хорошую форму и будет готова на 100%.

«Много будет работы у Анатолия Тимощука и Сергея Семака, но они подготовят команду в правильном направлении, настроении и форме! Я рассчитываю на первое место! «Краснодар» — хорошая, замечательная, молодая и азартная команда с большим желанием, но «Зенит» ни в чем не уступает. Сойдутся две достойные команды», — заявил Боярский.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события. Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

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