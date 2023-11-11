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Бывший теннисист сравнил форму Хачанова до травмы и после

Экс-теннисист Ольховский: Хачанов вернулся на прежний уровень

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Lisi Niesner/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном, прокомментировал для «Газеты.Ru» сезон Карена Хачанова, назвав его удачным для отечественного теннисиста, пропустившего значительную часть года из-за повреждения.

«В любом случае, считаю, сезон хороший, учитывая, что он получил серьезную травму и долго не играл. Восстановился, вышел на тот уровень, где он был, и показал хорошую концовку сезона», — подчеркнул Ольховский.

27-летний Карен Хачанов в данный момент занимает 15-е место в мировом рейтинге АТР. В 2023 году он выиграл 33 матча, уступил в 17 и в первый раз за несколько лет в завоевал один титул уровня АТР в одиночном разряде в китайском Чжухае, а также впервые в карьере выиграл парный титул, вместе с соотечественником Андреем Рублевым завоевав «Мастерс» в Мадриде. Кроме того, Хачанов выдал в 2023 году свое лучшее выступление на турнире «Большого шлема», добравшись до полуфинала Australian Open.

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