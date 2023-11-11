ЦСКА потерял очки в Воронеже

В стартовом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА.

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Счет в матче на 10-й минуте дальним ударом открыл чилийский полузащитник Виктор Давила. Ответный мяч хозяева поля забили на 93-й минуте благодаря усилиям Сергея Божина, который головой замкнул фланговую подачу в исполнении Хызыра Аппаева.

После этой игры «Факел» набрал 19 очков и закрепился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб по итогам матча набрал 25-е очко и опустился на четвертое место.

В следующем туре команда под руководством Владимира Федотова сыграет на своем поле с московским «Динамо». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» 25 ноября и начнется в 17:30 мск. «Факел» в 16-м туре отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином». Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не ждет много голов от матча с «Краснодаром».