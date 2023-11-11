Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦСКА потерял очки в Воронеже

«Факел» сыграл вничью с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В стартовом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА.

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Счет в матче на 10-й минуте дальним ударом открыл чилийский полузащитник Виктор Давила. Ответный мяч хозяева поля забили на 93-й минуте благодаря усилиям Сергея Божина, который головой замкнул фланговую подачу в исполнении Хызыра Аппаева.

После этой игры «Факел» набрал 19 очков и закрепился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб по итогам матча набрал 25-е очко и опустился на четвертое место.

В следующем туре команда под руководством Владимира Федотова сыграет на своем поле с московским «Динамо». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» 25 ноября и начнется в 17:30 мск. «Факел» в 16-м туре отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином». Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не ждет много голов от матча с «Краснодаром».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий