Чемпионка ОИ призналась, что попросилась бы на турниры, несмотря на унизительные условия

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина назвала спартанскими требования Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску россиян. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я согласна, что критерии с перебором. Раньше я всегда говорила, что нужно соглашаться на все, чтобы попасть на ОИ. После этого списка уже призадумалась. Условия очень жесткие, какие‑то спартанские, жестокие. Даже если упражнения под национальную музыку, то нужно переделать программу, это является прямой связью. Я прочитала, что все купальники и предметы должны быть нежно‑голубого цвета. Это шок, унизительно. Но я бы, наверное, все равно попросилась», — сказал Батыршина.

10 ноября FIG представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

Ранее Ирина Винер одной фразой ответила на критерии FIG по допуску россиян.