Фигуристка Медведева рассказала о «подкатах» известного комика

Российская фигуристка Евгения Медведева в шоу «Кстати» в Telegram-канале рассказала о взаимоотношениях с комиком Филиппом Ворониным.

«Кто мне больше всех запомнился? Филипп Воронин. Больше всех кружочков записал и что-то от меня хотел постоянно! Он ко мне подкатывал? Ну, видимо. Что-то про завтраки мне там говорил… Кстати, в директ мне потом писал. Я этого не говорила. Подставила я пацана», — сказала Медведева.

Девушка встречается с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Впервые Медведеву заметили рядом с ним в начале 2023 года. Позже в своих соцсетях девушка стала выкладывать фото и видео с совместного отдыха. Чигирев младше Медведевой на один год.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

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