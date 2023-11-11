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Более 30 человек пострадали во время беспорядков на матче в Германии

Более 30 фанатов и полицейских пострадали во время беспорядков на матче в Германии

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Imago/Blatterspiel/Global Look Press

10 ноября во время матча второго дивизиона Германии по футболу между клубами «Санкт-Паули» (Гамбург) и »Ганновер-96» (Ганновер) в Гамбурге произошли беспорядки с участием болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента пострадали как минимум 32 человека, включая 17 сотрудников правоохранительных органов. Такие данные привела полиция города. Причины произошедшего выясняются.

Сообщается, что беспорядки начались во время игры в гостевом секторе. Они быстро переросли в столкновения фанатов с сотрудниками правоохранительных органов. Матч был прерван на несколько минут, но затем продолжен. После игры фанаты атаковали полицейских на улицах Гамбурга. В них летели бутылки, камни, пиротехнические средства.

Матч между командами завершился нулевой ничьей. После 13 матчей второй бундеслиги «Санкт-Паули», набрав 27 очков, возглавляет турнирную таблицу. «Ганновер-96» идет на третьем месте. В активе у команды 22 очка.

Ранее клуб Захаряна назвал позором поведение фанатов соперника в матче ЛЧ.

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