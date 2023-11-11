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Скандальный российский хоккеист НХЛ попросил обмен из клуба

Защитник «Калгари» Задоров запросил обмен из клуба через агента Мильштейна

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский защитник клуба «Калгари Флэймз» Никита Задоров запросил обмен из команды через своего агента Дэна Мильштейна. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Кевин Уикс.

11 ноября в матче против «Торонто» Задоров отметился заброшенной шайбой. Его команда уступила в серии буллитов. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 12 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами.

Его команда в текущем сезоне выиграла четыре из 13 матчей. «Калгари» идет на 14-м месте в Западной конференции. 12 ноября команда сыграет с «Оттавой».

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

В своем недавнем интервью Задоров осудил Россию и высказался о больших призовых в сборной России.

Ранее сообщалось, что Овечкин продлил свою серию без голов в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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