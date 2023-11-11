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Стало известно, где может продолжить карьеру Зидан

French Fooball Weekly: Зидан может стать генеральным менеджером «Марселя»

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JAVIER BARBANCHO/Reuters

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан может стать генеральным менеджером французского «Марселя», передает French Fooball Weekly.

Зидан дал согласие занять пост генменеджера при условии продажи клуба. Переговоры с Зиданом находятся на продвинутой стадии.

Французский специалист тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

В текущем сезоне французской Лиги 1 «Марсель» занимает девятое место, набрав 13 очков. В следующем туре «Марсель» сыграет с «Лансом». Встреча состоится 12 ноября. Команды выйдут на поле в 22.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Зидан может вновь возглавить «Реал».

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Футбол. Чемпионат Франции
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