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Российский хоккеист вышел на чистое седьмое место по очкам за «Вашингтон»

Кузнецов вышел на чистое седьмое место по очкам за «Вашингтон»

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Michael Miller/Wikimedia

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз».

Кузнецов набрал 558-е очко за «столичных», что позволило ему выйти на чистое третье место по голам за команду.

«Вашингтон» смог одержать победу со счетом 4:2. В составе победителей помимо Кузнецова отличились Николя Обе-Кюбель и Бек Маленстин. За «Дэвилз» забросили Тимо Майер и Доусон Мерсер.

Александр Овечкин отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, набрав 14 очков. «Нью-Джерси» располагается на седьмой строчке, имея в активе 15 баллов.

9 ноября «Вашингтон» в овертайме уступил «Флориде» со счетом 3:4. Игроки «Кэпиталз» отличились первыми, а затем в первом периоде дважды пропустили. В заключительном периоде российский защитник Александр Алексеев упустил Эвана Родригеса, сравнявшего счет. А в овертайме «Флорида» отличилась благодаря ошибке Кузнецова.

Ранее в США спрогнозировали количество голов Овечкина в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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