Экс-тренер сборной России заявил, что у «Краснодара» нет внутренней уверенности

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) станет петербургский «Зенит», а не «Краснодар», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мне видится, что чемпионом будет «Зенит», а «Краснодар» займет второе место. «Зенит» набирает ход, Семак определился со стартовым составом, хотя долго был в тяжелых раздумьях», — сказал Игнатьев.

«Краснодар» лидирует после 14 туров РПЛ с 31 очком, действующий чемпион «Зенит» в данный момент отстает от «быков» на два балла. Занимающий третье место столичный ЦСКА имеет в своем активе только 24 балла. При этом на дистанции в три очка от армейцев уместились самарские «Крылья Советов», а также московские «Динамо», «Спартак» и «Локомотив».

Встреча «Зенита» с «Краснодаром» пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге. Матч состоится 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой назвал фаворита матча между «Краснодаром» и «Зенитом».