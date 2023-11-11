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Стало известно, делал ли «Ювентус» предложение по трансферу игрока «Краснодара» Сперцяна

«Евро-Футбол.Ру»: ​«Ювентус» не делал «Краснодару» предложения по Сперцяну

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Александр Вильф/РИА Новости

Туринский «Ювентус» не контактировал с «Краснодаром» по вопросу трансфера футболиста команды Эдуарда Сперцяна, передает издание «Евро-Футбол.Ру».

10 ноября итальянское издание Tuttosport сообщало, что скауты «Ювентуса» следили за Сперцяном на матчах сборной Армении, а также смотрели за ним в играх за «быков».

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду «Краснодара».

23-летний полузащитник имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года он выступает за сборную Армении.

Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги хавбек провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате, набрав 48 очков. Также «быки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА.

Ранее Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ.

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