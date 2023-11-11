Глава USADA на фоне дела Валиевой призвал к реформе глобальной системы WADA

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт на фоне дела российской фигуристки Камилы Валиевой заявил, что система Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть реформирована, передает USA Today.

«То, что эта печальная сага все еще не разрешена, лишает нас шанса на справедливый исход. Глобальная система WADA должна быть реформирована. Это гарантирует то, что у спортсмена не отберут результат его самопожертвования и место на пьедестале», — сказал Тайгарт.

Вердикт по делу Валиевой будет вынесен в конце января 2024 года.

Дело Валиевой рассматривает Всемирное антидопинговое агентство (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов.

Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Алексей Ягудин рассказал, надеется ли он на победу Валиевой в CAS.