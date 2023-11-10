Бывший теннисист рассказал о важности матча Медведева с Рублевым в первом туре Итогового

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал для «Газеты.Ru» жеребьевку Итогового турнира года АТР, по результатам которой россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев не только попали в одну группу, но и встретятся друг с другом в матче первого тура. По мнению специалиста, такой календарь существенно не повлияет на турнирные расклады.

«Не имеет значения, на мой взгляд. В любом случае один из них набирает в этом матче одно очко – становится победителем. Дальше, может быть, с победой будет чуть легче. С одной стороны, тяжело между собой ребятам играть, с другой, кто-то после этого матча уже получит небольшое преимущество», — уверен Ольховский.

Даниил Медведев является третьей ракеткой мира и дважды играл в финале на Итоговых турнирах года, выиграв у австрийца Доминика Тима в 2020 году и уступив в решающем матче Александру Звереву из Германии, который будет соперником по группе в этом году. Лучшим достижением Рублева является полуфинал в 2022, в котором уступил норвежцу Касперу Рууду.

Ранее Новак Джокович стал победителем парижского «Мастерса».