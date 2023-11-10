Чемпионка России считает, что Валиева адаптировалась к процессу в CAS

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт высказалась о разбирательстве в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. В комментарии «Газете.Ru» Гербольдт предположила, что Валиева привыкла к этому давлению и относится к ситуации проще, чем раньше.

«Это уже достаточно длительный процесс. Конечно, совсем к этому привыкнуть, наверное, невозможно, но мне кажется, что она стала проще к этому относиться, адаптировалась. Я не уверена, но, полагаю, психологически ей все равно гораздо проще, чем было на той же Олимпиаде», — заметила Гербольдт.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов.

Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее тренер Гончаренко заявила, что Валиева готова выступить на Гран-при России.