Глава Калмыкии выразил респект президенту UFC Дане Уайту

Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР) Бату Хасиков оценил решение президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта разрешить российским бойцам выходить в октагон с национальным флагом. Он обратил внимание, что Уайт выступил против политизации спорта и достоин уважения за это.

«Широкое спортивное мировое сообщество — за нас. Они спокойно к нам относятся, уважают нас, любят, хотят с нами сотрудничать. Может, сначала Дана Уайт стеснялся, а сейчас ему надоела эта игра, эта ужасная политизация. Он об этом заявил — и молодец, респект ему за это», — сказал Хасиков.

В октябре глава UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить в октагон под своими флагами. Он подчеркнул, что индифферентно относится к событиям в мире и к политическим веяниям.

«Смогут ли россияне выходить с флагом? Да. Иногда решения принимаются с благими намерениями. Все знают мое отношение к различным событиям, которые происходят в мире. Если вкратце, мне насрать», — заявил Уайт.

Ранее Хасиков заявил, что Махачев отстоял честь России в поединке с Волкановски.