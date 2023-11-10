Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Калмыкии выразил респект президенту UFC Дане Уайту

Кикбоксер Хасиков похвалил главу UFC Уайта за поддержку российских бойцов

close
100%
John Locher/AP

Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР) Бату Хасиков оценил решение президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта разрешить российским бойцам выходить в октагон с национальным флагом. Он обратил внимание, что Уайт выступил против политизации спорта и достоин уважения за это.

«Широкое спортивное мировое сообщество — за нас. Они спокойно к нам относятся, уважают нас, любят, хотят с нами сотрудничать. Может, сначала Дана Уайт стеснялся, а сейчас ему надоела эта игра, эта ужасная политизация. Он об этом заявил — и молодец, респект ему за это», — сказал Хасиков.

В октябре глава UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить в октагон под своими флагами. Он подчеркнул, что индифферентно относится к событиям в мире и к политическим веяниям.

«Смогут ли россияне выходить с флагом? Да. Иногда решения принимаются с благими намерениями. Все знают мое отношение к различным событиям, которые происходят в мире. Если вкратце, мне насрать», — заявил Уайт.

Ранее Хасиков заявил, что Махачев отстоял честь России в поединке с Волкановски.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий